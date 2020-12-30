Niğde'deki hırsızlık zanlısı Adana'da yakalandı
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Niğde'deki hırsızlık zanlısı Adana'da yakalandı

30.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:26
Niğde'deki hırsızlık zanlısı Adana'da yakalandı

Niğde'de inşattan hırsızlık yapan şüpheli, Adana'da yakalandı.

Niğde'de inşattan hırsızlık yapan şüpheli, Adana'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Aralıkta Ulukışla ilçesi Çiftehan köyünde inşaat halindeki bir evden yaklaşık 40 bin liralık malzeme çalınması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 15 farklı kameradan yaklaşık 120 saatlik kamera görüntüsü inceleyerek, şüpheli T.K'yi tespit etti.

Adana'da olduğu belirlenen zanlı, çalınan malzemelerle yakalanarak Niğde'ye getirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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