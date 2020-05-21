Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındıİl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekiplerince Bor ilçesi Kemerhisar beldesi ile Ulukışla ilçesi Kılan köyünde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan şahıslara...

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
21.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:55

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekiplerince Bor ilçesi Kemerhisar beldesi ile Ulukışla ilçesi Kılan köyünde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan şahıslara yönelik yağılan çalışmada 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev, araç ve üzerilerinde yapılan aramalarda, 425 gram esrar ile kuru sıkı tabanca, muşta ve 2 bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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