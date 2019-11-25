Niğde'de "Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvası" düzenlendi

25.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:08

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde düzenlenen "Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvası" başladı.

Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, yerleşkedeki statta düzenlenen turnuvanın açılışında, üniversitelerinde 700'den fazla uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Yıl içerisinde uluslararası öğrencilerin katımıyla farklı etkinlikler düzenlediklerini belirten Kar, şunları kaydetti:

"Her yıl bir ya da iki uluslararası öğrenciler kültür gecesi yapıyorduk. Bu yıl bunlara ek olarak uluslararası ve Türk öğrencilerin katıldığı futbol turnuvası düzenlemek istedik. Turnuvanın adını da 'Niğde İnter Cup' koyduk. Turnuvaya 15 ülkeden 16 takım katılıyor. Bir ülkeden iki takımımız var. Bu tür etkinliklerin dostluk ve arkadaşlıkların gelişimine katkıda bulunacağına inanıyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Konuşmanın ardından akademisyenler ile takım kaptanlarından oluşan takım, dostluk maçı yaptı.

Turnuvanın ilk gününde Kosova-Endonezya, Somali 1-Pakistan, Suriye-Türkmenistan ve Türkiye-Afganistan maçları oynanacak.

Maçların 4 grupta tek devreli lig usulüne göre oynanacağı turnuva 13 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA