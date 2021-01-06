Niğde'de kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı
06.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:38
Niğde'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Niğde'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altunhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyü Ömerli deresi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kazı alanında yapılan aramada, dedektör, kazma ve kafa lambası ele geçirildi.
Zanlıların, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul