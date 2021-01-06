Niğde'de kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Niğde'de kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

06.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:38
Niğde'de kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

Niğde'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Niğde'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altunhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyü Ömerli deresi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan aramada, dedektör, kazma ve kafa lambası ele geçirildi.

Zanlıların, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise İrem Derici Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Cüneyt Çakır Güven Yalçın İsmail Kartal Arda Kardeşler Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Türk Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Niğde'de kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 16:44:34. #1.15#
title