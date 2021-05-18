İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi
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İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu.

Niğde'de, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu.

Kentte, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Adliye Sarayı önünde toplandı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan AGD Niğde Şube Başkanı Recep Nilüfer, İsrail'in, 1948 yılından itibaren saldırılarını sistemli şekilde sürdürdüğüne dikkati çekti.

Saldırı ve katliamlarını hiç kimseden çekinmeden yapan İsrail'in masum Filistinlileri şehit ettiğini, evlerinden çıkardığını, topraklarından ayırdığını, tutuklama ve tecavüz eylemlerinde bulunduğunu ifade eden Nilüfer, bu küstahlık ve şımarıklığın dünya kamuoyunun gözü önünde devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in ramazan ayında başlattığı ve Ramazan Bayramı'nda devam ettirdiği saldırılarda, 200'e yakın Filistinliyi şehit ettiğini belirten Nilüfer, şunları kaydetti:

"Binlerce Filistinli kardeşimiz yaralandı. Şehit olanların 60'ı çocuk yaşta. Kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür. İşbirlikçi Amerika ve Avrupa başta olmak üzere siyonizmin kölesi olmuş ülkeler ise gerçeği görmeme hususunda bizleri şaşırtmamaktadırlar. Bu devletler kurulduğu günden bu yana batılın yanında yer almaya devam etmişler, katliamlara ortak olmuşlar ve yaşananlara sessiz kalmışlardır."

Konuşmaların ardından araçlarıyla konvoy oluşturan kalabalık grup, şehir turu atarak İsrail'i protesto etti.

İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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