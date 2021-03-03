'Niğde Elma'sı dünya pazarında tanıtılacak
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'Niğde Elma'sı dünya pazarında tanıtılacak

03.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:44
'Niğde Elma'sı dünya pazarında tanıtılacak

Niğde Elması, Niğde Elma Üreticileri Birliği tarafından hazırlanan 'Niğde Elması Dünya Pazarında' Projesi ile dünya pazarında tanıtılacak.

Niğde Elması, Niğde Elma Üreticileri Birliği tarafından hazırlanan 'Niğde Elması Dünya Pazarında' Projesi ile dünya pazarında tanıtılacak.

2019 yılında kurulan Niğde Elma Üreticileri Birliğinin Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle proje hazırladıklarını ifade eden Birlik Başkanı Başkanı Atilla Kaplan, projeyle Niğde Elmasını dünya pazarına sokup tanıtacaklarını söyledi.

Projenin, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) kapsamında 2 milyon dolar hibe almaya hak kazandığını söyleyen Kaplan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl kabul edilen projemizle daha kaliteli üretim yapıp daha iyi şekilde pazarlamak istiyoruz. Bugün de üretici firmaların ihtiyaçlarını belirlemek üzere toplandık. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması gerekeni rapor halinde ortaya koyacağız. Daha sonra yurt içi ve dışı faaliyetlerde bulunacağız. Niğde elmasını en iyi şekilde tanıtacağız ve pazarlayacağız. Projeyi Selçuk Üniversitesi ile yürütüyoruz. Şu an üretimimiz çok ama ihracatımız düşük. Yaklaşık 3 milyon ton üretim yapmamıza rağmen Irak, Suriye, Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan, Libya, Türkmenistan gibi ülkelere 230 bin civarında ihracatımız var. İhracatı artırmayı hedefliyoruz."

Ürünleri üreticiden direkt tüketiciye ulaştırma amacında olduğunu belirten Kaplan, gerçekleştirilebilirse gıda enflasyonunun önlenmesinde büyük başarı sağlanacağını dile getirdi.

Ahiler Kalkınma Ajansı Niğde Ofis Koordinatörü Davut Yeşil'de Niğde elması için coğrafi işaret başvurusu yapıldığını ve sonuç beklendiğini söyledi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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