Niğde Anadolu FK: 1-0
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Niğde Anadolu FK: 1-0

Niğde Anadolu FK: 1-0
Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Haberler | Spor

STAT: AtatürkHAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Emrah Uluçay (xx), Nezihi Aytar (xx)SOMASPOR: Tunay (xxx) - Melih (xx), Oğuzhan (xxx), Uğur (xx) (Dk. 83 Erkul), Özcan (xxx) (Dk. 73 Enes x), İbrahim (xxx), Yılmaz (xx), Yasin (xx) (Dk. 83 Talha), Ali (xx) (Dk. 83 Mücahit), Ramazan (xx), Osman (xx) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Emrah Uluçay (xx), Nezihi Aytar (xx)SOMASPOR: Tunay (xxx) - Melih (xx), Oğuzhan (xxx), Uğur (xx) (Dk. 83 Erkul), Özcan (xxx) (Dk. 73 Enes x), İbrahim (xxx), Yılmaz (xx), Yasin (xx) (Dk. 83 Talha), Ali (xx) (Dk. 83 Mücahit), Ramazan (xx), Osman (xx) (Dk. 59 Mustafa x)NİĞDE ANADOLU FK: Enes (x) - Ferhat (xx), Ümit (xx), Aykut (x), Adem (xx), Tayfun (xx) (Dk. 75 Atalay x), Yılmazcan (x) (Dk. 71 Mustafa x), Cumhur (xx) (Dk.67 Emre x), Berat (x) (Dk. 46 Muhammet x), Recep (x), Polat (x) (Dk. 67 Murat x)GOL: Dk. 48 Özcan (Somaspor)KIRMIZI KART: İbrahim (Somaspor)

SARI KARTLAR: İbrahim, Enes, Oğuzhan (Somaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor sezona 3 puanla başladı. Sahasında Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya gelen Ege ekibi tek golle kazandı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 48'inci dakikasında sahneye çıkan Özcan attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Somaspor'da İbrahim 54'üncü dakikada kırmızı kart gördü.


- Soma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz

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