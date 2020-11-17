Nicklas Bendtner, Juventus'ta oynarken Buffon ve Pirlo'nun sigara içtiğini söyledi
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Nicklas Bendtner, Juventus'ta oynarken Buffon ve Pirlo'nun sigara içtiğini söyledi

17.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:51
Nicklas Bendtner, Juventus'ta oynarken Buffon ve Pirlo'nun sigara içtiğini söyledi

Arsenal'de yıldızını parlattıntan sonra 1 sezon kiralık olarak Juventus'ta oynayan Nicklas Bendtner, kariyerinde oynadığı kulüplerin tamamında sigara içen oyuncular olduğunu söylerken Juventus günlerinden isim vererek örnek verdi.

Futbolu erken yaşta bırakan Danimarkalı Nicklas Bendtner, katıldığı canlı yayında ilginç itiraflarda bulundu.

Danimarkalı oyuncu Juventus'taki ilk gününü paylaştığı anısında bulunduğu her kulüpte sigara içildiğini sıklıkla gördüğünü söyledi. Bendtner Juventus'taki ilk gününü ise şöyle tarif etti:

"Soyunma odasına girdiğimde kimse yoktu, duşların olduğu yere yöneldiğimde 10-12 kadar kişi gördüm. Kahve içenler, muhabbet edenler, sigara içenler. İnanılmaz bir arkadaşlık ortamı. Manzara harikaydı ve burada iyi zaman geçireceğimi düşündüm"

"YAPTIKLARI ONLARI ETKİLEMEDİ"

Bendtner, Pirlo ve Buffon'un bahsettiği grupta yer alanlar arasında olduğunu söylerken sigara içtikleri için iki ismi de yadırgamadığını söylerken, "Bana 'neden saklayalım ki?' dediler. Kariyerlerine ve ne kadar profesyonel olduklarına bakarsanız yaptıklarının onları etkilemediğini görürsünüz. Sahada yaptıklarıyla kimse onlar hakkında kötü bir şey söyleyemez" şeklinde konuştu.

Bendtner, İngiltere'de de oynayan bir oyuncu olarak Balotelli'nin Manchester City döneminde sigara içmesinin ortaya çıkması üzerine gelen eleştirilere ise, "Futbolcuların sigara içmesi İtalya'da İngiltere'dekinden çok daha normal görülüyor. Oynadığım her kulüpte futbolcular sigara içiyordu." ifadesini kullandı.

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