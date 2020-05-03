NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor

Amerika'da Buz Hokeyi takımı Los Angeles Kings, daha önce New Milford-Connecticut'taki Canterbury School'da buz hokeyi oynayan dünyaca ünlü model Paris Hilton'a teklif götürmeyi düşünüyor.

NHL sezonuna ara verilmişken Los Angeles Kings, kadrosunu güçlendirmek adına arayışlarını sürdürüyor. Veritabanlarını araştıran Kings, bu kez oldukça büyük bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Karşılarına çıkan isim Paris Hilton oldu.

Hilton otellerinin kurucusu Conrad'ın model, girişimci, oyuncu, sosyetik torunu Hilton'un 1998-99 yıllarında New Milford-Connecticut'taki Canterbury School'da buz hokeyi takımından yer aldığı ortaya çıktı.

KINGS'İN ŞAMPİYONLUK PARTİSİNE KATILMIŞTI

İstatistikleri veritabanında bulunmasa da kendisinin hala potansiyel bir hedef olabileceği belirtiliyor ki Kings ile gayet iyi ilişkilere sahip. 2014'te Stanley Kupası'nda Kings'i destekleyen Hilton, Las Vegas'taki şampiyonluk partilerinde de yer almıştı.

(Kaynak: Fanatik)