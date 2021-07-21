Neymar, 9 yıl sonra yeniden PES'in kapak yüzü ve elçisi oldu!
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Neymar, 9 yıl sonra yeniden PES'in kapak yüzü ve elçisi oldu!

Neymar, 9 yıl sonra yeniden PES'in kapak yüzü ve elçisi oldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Brezilyalı forvet, popüler futbol simülasyonu PES'in merakla beklenen yeni oyununun kapak yüzü oldu. 2013 yılında Cristiano Ronaldo ile kapak yüzü olan PSG oyuncusu Neymar, bu kez kapakta tek başına yer alıyor.

Paris Saint-Germain süperstarı Neymar, Japon eğlence şirketi Konami ile ortaklığını açıkladı. Başarılı futbolcu ayrıca resmi PES elçisi olarak seçildi. Merakla beklenen PES 2022'nin kapak yüzü olan Neymar, 2013 yılında Cristiano Ronaldo ile bu heyecanı paylaşmıştı.

PES 22, Konami için oldukça önemli bir video oyunu. PES 21, 20'nin sadece transfer güncellemesi alan versiyonu olarak karşımıza çıktı. Bu sebeple Konami'nin 2 yıldır PES 2022 üzerinde çalıştığı biliniyor. İlk fragmandan itibaren büyük beğeni toplayan PES 22 için de özel bir isimle iş birliği duyuruldu.

NEYMAR TWITTER'DAN DUYURDU

Brezilyalı futbolcu, Twitter'da takipçilerine yaptığı bir gönderide duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Iconic Moments hakkında açıklamada bulundu: "#PES2021 ve sonrası için Resmi Elçi olarak KONAMI ile ortaklık kurduğumu duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Yakında ikonik bir PES anımız olacak, bu yüzden gel ve oyna!"

PES 2022 ÇIKIŞ TARİHİ HENÜZ BELLİ OLMADI

Oyunseverler merakla PES'in yeni versiyonunun bu yıl çıkmasını bekliyor. PES 22 için resmi bir çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak iddialara göre PES 2022, Eylül ayının ikinci haftası oyuncularla buluşacak.

Neymar, 9 yıl sonra yeniden PES'in kapak yüzü ve elçisi oldu!

NEYMAR PES 2013'TE KAPAĞI RONALDO İLE PAYLAŞTI

Konami'nin geliştirdiği futbol serisi Pro Evolution Soccer'ın yeni yapımında, Ronaldo ve Neymar kapakta bir araya geldi. 25 Eylül 2012'de satışa sunulan PES 2013'ün kapak fotoğrafında Cristiano Ronaldo'nun yanında dönemin parlayan genç yeteneği Neymar da kapağa dahil edildi.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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