Newyork Borsası Kendi Bitcoin Değişim Şirketini Duyurdu

NewYork Borsası Bitcoin Exchange Şirketi Bakkt'ı Duyurdu.



New York Menkul Kıymetler Borsası'nın arkasındaki operatör Intercontinental Exchange; insanların kripto para birimini elinde tutacak ve yönetecek olan Bakkt adında yeni bir şirket kurduğunu açıkladı.

Platform Microsoft bulut teknolojisi tarafından desteklenecek ve ticaret ve bitcoin'i ABD doları ve diğer fiat (devlet destekli) para birimlerine dönüştürmeye başlamayı planlıyor. Bu haliyle Bitcoin bugünün en likit dijital para birimi haline geliyor.

Bakkt, kripto para birimi için önemli bir işaretçiyi temsil eder. NYSE ve işletmecisi güvenilir finansal kurumlar iken; kripto para birimi, bazı başarılar görmüş olsa da, sahtekarlıklar ve hatta fiyat manipülasyonu raporlarıyla gölgelendi. Haliyle ortada ciddi bir güven sorunu hala var. NewYork Borsasının bu işin arkasında kendisinin olması bu güven sorununu aşmada etkili olabilir.

Bakkt bir anlamda kripto para birimine meşruiyet kazandırıyor. yedi ay öncesinde değeri 20 bin dolar seviyesinde iken şimdi 7 bin 500 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin'in değeri 213 bin dolar olabilir mi?



İsviçre yatırım bankası UBS'in son raporuna göre bitcoin fiyatının ABD'nin para arzının yerini alabilmesi için yaklaşık 213 bin dolar'a çıkması gerektiğini belirten bir rapor yayımladı.

Raporda bulgularımız;

"Mevcut haliyle, bitcoin'in, küresel işlemlerde veya ana akım varlık sınıfında geçerli bir ödeme aracı haline gelmek için; çok istikrarsız ve sınırlı olduğunu göstermektedir" denildi.

Bakkt tarafından sunulan bir mobil uygulama var. Kripto para birimini kabul etmeye başlayan şirketler arasında Starbucks'ta ilk olarak yerini almış durumda.

TheVerge

https://www.teknotalk.com/newyork-borsasi-kendi-bitcoin-degisim-sirketini-duyurdu-64854/