Newcastle United Barcelona hangi kanalda? Newcastle Barcelona maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Newcastle United Barcelona hangi kanalda? Newcastle Barcelona maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Newcastle United Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Newcastle United Barcelona maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Newcastle Barcelona maçını hangi kanal veriyor? İşte Newcastle United Barcelona maçı yayın bilgisi!

NEWCASTLE BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle United Barcelona maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Newcastle Barcelona maçını Tabii kullanıcıları şifresiz Tabii Spor'dan izleyebilecekler.

NEWCASTLE BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Newcastle United Barcelona maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

