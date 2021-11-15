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New York Fed imalat endeksi kasımda beklentileri aştı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York Fed imalat endeksi kasımda beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, kasımda 30,9 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) New York Şubesi imalat endeksi, kasımda 30,9 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

New York Fed'in kasım ayına ilişkin imalat endeksi raporunu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi kasımda 11,1 puan artarak 30,9'a çıktı.

Beklenenden fazla yükseliş kaydeden verinin, 21,6 değerini alacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde New York eyaletindeki imalat sektörü büyümesinde yaşanan hızlanışı gösteren endeks, ekimde 19,8 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi, kasımda 4,5 puan artarak 28,8 değerine ve sevkiyat endeksi 19,3 puanlık artışla 28,2'ye yükseldi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 52'den 36,9'a geriledi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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