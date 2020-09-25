New York borsası yükselişle kapandı
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New York borsası yükselişle kapandı

25.09.2020 23:29 | Son Güncelleme: 25.09.2020 23:33
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,34 artışla 27.173,96 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,65 artarak 3.300,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,26 kazançla 10.913,56 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomide yarattığı belirsizlikle güne karışık seyirle başlayan endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde toparlanma gösterdi.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 3'ü aşkın değer kazanırken, Microsoft, Amazon, Facebook ve Netflix'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine dair beklentiler devam ederken, ABD basınında yer alan haberlerde Demokratların 2,4 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi hazırlığında olduğu belirtildi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, ağustosta bir önceki aya göre beklentilerin altında gerçekleşen yüzde 0,4'lük artışla 232,8 milyar dolara çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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