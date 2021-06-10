New York borsası yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

New York borsası, enflasyondaki yükselişe karşın güne alıcılı başladı.

New York borsası, enflasyondaki yükselişe karşın güne alıcılı başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,8 değer kazancıyla 34.714 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,6 artarak 4.246 puanda ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 13.999 puanda seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5 artarak beklentileri aştı. Böylece enflasyon 2008'den bu yana ilk kez yüzde 5'e ulaştı. Öte yandan, ülkede haftalık işsizlik başvuruları ise 376 bin ile tahminlerin üzerinde bir artışa işaret etti.

Analistler, artan enflasyona karşın mali ve para politikalarında destekleyici duruşun devam edeceği beklentilerinin pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesine neden olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışının gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yarın ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin de takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

Üst üste dört gündür düşen altının gram fiyatı 519 liradan işlem görüyor
Üst üste dört gündür düşen altının gram fiyatı 519 liradan işlem görüyor
5 gündür düşüşünü sürdüren dolar 8,58'den işlem görüyor
5 gündür düşüşünü sürdüren dolar 8,58'den işlem görüyor
S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez
S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Sedat Peker Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
New York borsası yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 17:10:59. #1.16#

title