New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, enflasyondaki yükselişe karşın güne alıcılı başladı.

New York borsası, enflasyondaki yükselişe karşın güne alıcılı başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,8 değer kazancıyla 34.714 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,6 artarak 4.246 puanda ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 13.999 puanda seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5 artarak beklentileri aştı. Böylece enflasyon 2008'den bu yana ilk kez yüzde 5'e ulaştı. Öte yandan, ülkede haftalık işsizlik başvuruları ise 376 bin ile tahminlerin üzerinde bir artışa işaret etti.

Analistler, artan enflasyona karşın mali ve para politikalarında destekleyici duruşun devam edeceği beklentilerinin pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesine neden olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışının gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yarın ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin de takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar