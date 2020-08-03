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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı
03.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:56

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,54 artışla 26.571,36 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 yükselişle 3.290,11 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 kazançla 10.843,99 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde yukarı yönlü bir seyir izledi.

ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'un, Çinli "ByteDance" şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunu satın almak üzere görüşmelerde bulunduğunu açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Analistler, piyasaların yeni haftada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile ABD ve Çin arasında artan gerilime ilişkin gelişmeleri takip edeceğini bildirdi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından cuma günü açıklanacak temmuz ayına ilişkin istihdam raporunun da piyasaların odağında olacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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