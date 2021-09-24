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New York borsası yatay seyirle kapandı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası yatay seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yatay seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 artarak 34.798 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artışla 4.455,48 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 15.047,7 puana geriledi.

Çin'in kripto para ticaretine yönelik baskıyı artırması ve Evergrande'nin borç krizine ilişkin belirsizliğin etkisiyle güne düşüşle başlayan endeksler kapanışa doğru yatay bir seyir izledi.

Çin'in kripto para ile yapılan tüm işlemleri "yasa dışı" ilan etmesinin ardından özellikle kripto para ile ilgili teknoloji hisselerinde değer kaybı yaşandı.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Çin kamu kurumları tarafından yapılan açıklamalar sonrası yaklaşık yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken, Ethereum'un değeri yüzde 7'ye yakın düştü.

Öte yandan, Evergrande'nin dün ödemesi gereken 83,5 milyon dolarlık faiz ödemesinde nasıl ilerleneceği belirsizliğini korurken, kupon ödemesinin kaçırılmasıyla 30 günlük temerrüt süresi başladı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise yeni konut satışları, ağustosta aylık yüzde 1,5 artışla 740 bine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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