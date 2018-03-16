New York Borsası "Karışık" Seyirle Kapandı

NEW New York borsasında endeksler, günü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 115 puan (yüzde 0,47) artışla 24.873,66 puandan kapanırken, endeksin üç günlük düşüş serisi sona erdi. Dow Jones Sanayi Endeksinde işlem gören ABD'li enerji devlerinden ExxonMobil ve General Electric'in hisseleri sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 0,6 artış gösterdi.

Standard & Poor's 500 Endeksi ise 2,15 puan (yüzde 0,08) düşüşle 2.747,33 puana geriledi ve dört işlem günü üst üste düşüş kaydetmiş oldu.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 15,07 puan (yüzde 0,20) değer kaybıyla 7.481,74 puandan kapandı.