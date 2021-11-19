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New York borsası karışık seyirle açıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,47 azalışla 35.701,80 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalarak 4.699,43 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,21 artışla 16.027,5 puana çıktı.

Endeksler, özellikle Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa ilişkin endişelerle açılışta karışık bir seyir izledi.

Günlük vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Avusturya'da pazartesiden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyuruldu.

Avusturya'daki karantina önlemlerinin olası ekonomik etkileri küresel piyasalarda endişeye neden oldu.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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