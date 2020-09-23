New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,45 artışla 27.409,87 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 3.319,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 azalışla 10.940,85 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki karışık seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan endişeler ve ekonomiye dair belirsizlikler etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı sunumda, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik atılan adımların etkili olduğunu ancak Kongre'nin ekonomik mücadele için daha fazla para harcaması gerekebileceğini söylemişti.

Analistler, piyasaların Fed Başkanı Powell'ın bugün Temsilciler Meclisi'nin Koronavirüs Krizi Alt Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin