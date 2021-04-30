New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 180 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,54 azalarak 33.874,85 puana geriledi.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,72 azalışla 4.181,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 kayıpla 13.962,68 puana düştü.

İyi gelen ekonomik veriler ve şirket finansal sonuçlarına rağmen endeksler gün boyu negatif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, kişisel gelirler, ekonomik destek paketi kapsamında sağlanan nakit yardımlarının etkisiyle martta rekor seviyede artış gösterdi. Ülkede kişisel gelirler martta bir önceki aya kıyasla yüzde 21,1'lik artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları da martta aylık yüzde 4,2 artarak haziran 2020'den bu yana en yüksek artışı gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomik faaliyetteki canlanma enflasyon endişelerini artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeniden yükseliş eğilimine geçerek dün yüzde 1,68'e kadar yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri bugün ise yüzde 1,62 seviyelerine geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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