New York borsası düşüşle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

New York borsası düşüşle kapandı

30.12.2020 00:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 00:22
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 düşüşle 30.335,67 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 kayıpla 3.727,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 azalışla 12.850,22 puana indi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketine dair belirsizliğin ortadan kalkmasıyla hafta başından bu yana pozitif bir seyir izleyen endeksler, Kovid-19 nakit desteğini 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarının Senatoya takılmasıyla düşüş gösterdi.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratlar'ın oylarıyla Temsilciler Meclisinden geçen 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarıyı bloke etti.

McConnell, hafta içinde konuyu ele alacaklarını ve yüksek nakit desteği içeren yeni bir tasarı sunmayı düşündüklerini söyledi.

McConnell'ın açıklamalarına Twitter hesabından tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump ise söz konusu tasarının "bir an önce" Senatoda geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Furkan Palalı Oktay Kaynarca
Spor Vitor Hugo Metin Oktay Abdullah Avcı Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Silah Erkek Beşiktaş Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası düşüşle kapandı | Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 00:25:40. #1.14#
title