New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası düşüşle kapandı

19.10.2020 23:25 | Son Güncelleme: 19.10.2020 23:28
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,44 düşüşle 28.195,42 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,62 kayıpla 3.427,23 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 1,65 azalışla 11.478,88 puana indi.

Endekslerdeki negatif seyirde, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine dair belirsizlik ve ABD ile Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeleri hafta sonu da devam ederken, Pelosi, 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinden önce anlaşmaya varılması için Trump yönetimine salı gününe kadar süre verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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