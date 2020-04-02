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Nevşehir, Ekonomi

Nevşehir'de 850 esnafın kredi taksit ödemeleri faizsiz ertelendi

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, korona virüs ile mücadele kapsamında kredi kullanan 850 esnafın taksit ödemelerini faizsiz olarak etelediğini açıkladı.

02.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:24
Nevşehir'de 850 esnafın kredi taksit ödemeleri faizsiz ertelendi

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, korona virüs ile mücadele kapsamında kredi kullanan 850 esnafın taksit ödemelerini faizsiz olarak etelediğini açıkladı.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Nevşehir'de esnaf ve sanatkarın faaliyetlerine destek olmak amacıyla 25 bin liralık ve 36 ay vadeli esnaf destek paketi ve işletme kredilerinden 500 esnaf 15 milyon kredi kullandı.

Kooperatif Başkanı Kemal Ay açıklamasında, " Esnaf ve sanatkarlarımızın zor günlerine yönetim kurulu olarak elimizi taşın altına koyduk. Bu mücadelede elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan esnaf ve sanatkarlarımızın hiçbir şüphesi olmasın. Esnaf ve Sanatkarımızın bankamızdan 31 Mart 2020 tarihinden önce kullanmış oldukları ve 1 Nisan-30 Haziran arasında üç aylık dönemde ödemesi gereken taksitleri üç ay süre ile faizsiz olarak erteleme kararı aldık. Bu doğrultuda 850 esnafımızın kredi taksit ödemeleri faizsiz olarak ertelenmiştir" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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