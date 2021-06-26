Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Yusuf Tokaç ile anlaştı
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Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Yusuf Tokaç ile anlaştı

Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Yusuf Tokaç ile anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Nevşehir Belediyespor Kulübü, görüşmelerini sürdürdüğü Teknik Direktör Yusuf Tokaç ile anlaştı.

Nevşehir Belediyespor Kulübü, görüşmelerini sürdürdüğü Teknik Direktör Yusuf Tokaç ile anlaştı.

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihleri 19-20 Eylül 2020 olarak duyurmasının ardında harekete geçen Nevşehir Belediyespor yönetimi Teknik Direktör Yusuf Tokaç ile sözleşme imzaladı. Kulüp binasında Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkan Nafiz Dirikoç yönetim kurulu üyeleri Furkan Feralan, Salih Dirikoç, Aşkın Kızılbayrak, Ali Akkoç, Serdar Yılmaz ve Sportif Direktör Tuncay Koçin'in katılımı ile imza töreni ile Teknik Direktör Yusuf Tokaç ile sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Başkan Dirikoç yeni sezon öncesi yeni bir sayfa açtıklarını ifade ederek, "Artık önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknik Direktör Yusuf Tokaç ile anlaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. İnşallah yeni sezonda takımımızla birlikte güzel başarılara imza atacaktır" dedi.

Teknik Direktör Yusuf Tokaç ise, "Öncelikle beni bu göreve layık gören başta Başkanımız Nafiz Dirikoç olmak üzere yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Nevşehir Belediyespor'un başarılı olması için yeni sezonda elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Yeni sezonda hedefe oynayan bir takım oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tokaç'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak Mehmet Uğur Uyanıkoğlu, Kaleci Hocası Kubilay Aydın, Analiz Kondisyoner Ahmet Buğra ve Yardımcı Hoca Mustafa Kaya görev alacak - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Yusuf Tokaç ile anlaştı
Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Yusuf Tokaç ile anlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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