NetWork'ten "Yaz 2021 Koleksiyonu"

NetWork, yaz mevsimini özel tasarımların yer aldığı "Yaz 2021 Koleksiyonu" ile karşılıyor.

NetWork, yaz mevsimini özel tasarımların yer aldığı "Yaz 2021 Koleksiyonu" ile karşılıyor.

Şirket açıklamasına göre, fuşya, turuncu, saks mavisi, sarı, yeşil gibi canlı renkleri ekru, beyaz ve haki gibi nötr tonlarla bütünleştiren koleksiyonda; plaj elbiseleri, pareo, şort ve büstiyer modellerinden oluşan beachwear serisi öne çıkıyor. Floral desenli kimonolar, midi ve maksi elbiseler, şort tulumlar ve pijama takımlarının yer aldığı koleksiyonda, kaliteli kumaşları ve rahat kalıplarıyla öne çıkan triko, bluz, ceket, şort ve pantolonlar, gündüzden geceye uzanan stil sahibi kombinler oluşturuyor.

NetWork Shoes&Bags seçkisi, "Yaz 2021 Koleksiyonu"nda da geniş model yelpazesiyle çanta ve ayakkabı tutkunlarına özel seçenekler sunuyor. Yalın çizgileriyle örgü sandaletler ve güçlü bir renk paletinin hakimiyetindeki kalın bantlı düz ve topuklu modeller, hasır ve hazeran dokulu çantaları uyumla tamamlıyor.

NetWork ayrıca, plaj modasının önde gelen markalarından Anais Margaux'nun mayo ve bikinilerine de sezon boyunca ev sahipliği yapıyor. Parçalara, siyah, antrasit gibi nötr renkler ve leopar desenleri eşlik ediyor.

Koleksiyonda erkekler için öne çıkanlar

NetWork ayrıca, kaliteli kumaşları ve detayları ile öne çıkan rengarenk polo yaka tişörtler, keten gömlekler ve şortların yer aldığı "Yaz 2021 Koleksiyonu" ile Akdeniz şıklığını şehir hayatına ve plajlara taşıyor.

Pastel ve nötr tonları canlı renklerle buluşturan geniş koleksiyonda; boncuk ve palmiye işleme detaylı polo yaka tişörtler, renkli keten gömlekler ve kısa kollu desenli vual gömlekler öne çıkıyor. Natürel dokularıyla öne çıkan ceket-pantolon takımları ve şortların bulunduğu koleksiyonda, jogger pantolonlar ve eşofman altları da yer alıyor. Çeşitli renk ve desenlerin hakimiyetindeki mayolar da düz polo yaka tişörtler ve keten gömleklerle bir araya geliyor.

NetWork Shoes&Bags seçkisi, "Yaz 2021 Koleksiyonu"nda da model yelpazesiyle özel seçenekler sunuyor. Koleksiyonda, yalın çizgileri bulunan renkli loafer'lar, doğallığa vurgu yapan espadriller, kalın bantlı deri ve süet sandaletler, minimal bir duruş sergileyen sneaker'lar bulunuyor.

Tüm tasarımlara ve daha fazlasına "Network.com.tr" adresinden ve NetWork mağazalarından ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık