Netkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay'dan "denklik başvurusu" değerlendirmesi Açıklaması Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, ilk mezunlarını 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi bittikten sonra vereceklerini hatırlatarak, öğrencilerin bu süreçten sonra YÖK'e denklik başvurusu yapabileceklerini, o tarihe kadar herhangi bir başvuru yapılmasının...

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, ilk mezunlarını 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi bittikten sonra vereceklerini hatırlatarak, öğrencilerin bu süreçten sonra YÖK'e denklik başvurusu yapabileceklerini, o tarihe kadar herhangi bir başvuru yapılmasının ya da yanıt alınmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Tayfun Turgay, üniversitenin faaliyetleri ve kamuoyundan gelen sorulara ilişkin bilgi verdi.

Üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yasal olarak sürdüren bir KKTC üniversitesi olduğunu belirten Turgay, farklı olarak YKS ile öğrenci almadıklarını aktardı.

Üniversiteye yalnızca ikinci üniversite eğitim ve öğretimi kapsamında öğrenci kabul edildiğini belirten Turgay, Netkent'in tabi olduğu tanınma ve denklik konuları hakkında şunları aktardı:

"Bu konuda pek çok soru alıyoruz. YÖK'ün 'Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanınma ve Denklik Yönetmeliği' ve bu yönetmeliğin yabancı bir üniversitenin YÖK tarafından tanınma şartını belirleyen maddesi hiçbir hukuki tartışmaya mahal vermeyecek biçimde düzenlenmiştir.

Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerimizin, mezuniyetleri sonrasında T.C. Yüksek Öğretim Kurulundan denklik talebinde bulunmaları için, mevcut T.C. yasaları gereği, bu yönetmelik çerçevesinde ve ilgili mevzuat uyarınca uygun şartlara sahip diğer yabancı ülke üniversitelerinin mezunları gibi, bireysel başvuru yapma hakları bulunmaktadır. Lisans programlarında ilk mezunlarımızı 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi sonrası vereceğimiz dikkate alınırsa, bu konu hakkında o tarihe kadar YÖK'e herhangi bir başvuru yapılması ve dolayısıyla herhangi bir cevap alınması mümkün değildir."

Doğru bilgilendirmenin önemli olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Tayfun Turgay, üniversite olarak konuya ilişkin açıklamaları internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yaptıklarını duyurdu.

Prof. Dr. Turgay, öncü olmanın zorluklarını yaşadıklarını ancak pandemi döneminde hiç ara vermeden kesintisiz eğitim verdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşamakta olduğumuz Kovid-19 süreci eğitim sektörü için artık bazı hususları kesinlikle netleştirmiştir. Örgün veya uzaktan eğitim sadece amaca ulaşmak için kullanılan eğitim yöntemleridir. Günümüz iletişim teknolojilerinin ulaştığı seviyede evrensel eğitim, teknolojik sistemler kullanılarak doğru ve efektif bir şekilde kolaylıkla verilmektedir. Denetlenmesi son derece basit olan bu yöntemde önemli olan, her eğitim modelinde olduğu gibi eğitimin içeriği ile eğitimi veren eğitmenin sahip olduğu birikimdir.

Bu anlayışın öncüsü olmakla iftihar ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu hedefi benimseyip milletimizin geleceğine büyük değer katacağına inandığımız 1 milyon yazılımcı hedefine destek vermek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir bilişim adası olması amacıyla başlattığımız, milletimize 1000 yazılım mühendisi kazandıracak 'Yarınlar Bizim' burs programının büyük ilgi görerek rekor sayıda başvuruya ulaşması ise üzerimizden bu zorlu dönemin tüm yorgunluğunu aldı."

Kaynak: AA