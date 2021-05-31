Nestle'nin skandal bilgileri sızdı! Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor
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Nestle'nin skandal bilgileri sızdı! Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor

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Türkiye'de çok geniş bir pazara sahip olan dünyaca ünlü yiyecek-içecek devi Nestle ile ilgili skandal bir bilgi ortaya çıktı. Elde edilen belgelere göre şirketin ürünlerinin yüzde 63'ü sağlıksız. Ayrıca Nestle'nin "Ne kadar yenilersek yenileyelim, bazı kategori ve ürünlerimiz asla sağlıklı olmayacak" dediği öğrenildi.

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek üreticisi olan Nestle, bir skandalla gündeme geldi. Şirketin ortaya çıkan belgeleri, ürünlerinin çoğunun sağlıksız olduğunu belirtti.

"BİLİNEN SAĞLIK TANIMINA UYMUYOR"

Financial Times'a göre iç yazışmalar ele geçirildi. Yazışmalarda, "Piyasadaki ana akım ürünlerin yüzde 60'ından fazlası 'bilinen sağlık tanımına' uymuyor. Ne kadar yenilersek yenileyelim, bazı kategori ve ürünlerimiz asla sağlıklı olmayacak" denildi.

Yiyecek içecek sektöründe gündeme bomba gibi düşen bu haber, son yılların en büyük deşifresi olarak nitelendiriliyor.

SADECE YÜZDE 37'Sİ SAĞLIKLI

Söz konusu sunum bu yıl üst düzey yöneticiler arasında dolaştı. Avustralya Sağlık Yıldızı Değerlendirme Sistemi'ne göre şirketin yiyecek ve içeceklerinin yalnızca yüzde 37'si 3.5'in üzerinde bir not alabildi. Bu değerlendirmeye evcil hayvan maması ve özel tıbbi beslenme ürünlerinin dahil olmadığı belirtildi.

YİYECEKLERİ 5 YILDIZ ÜZERİNDEN PUANLIYOR

Söz konusu sistem, yiyecekleri 5 yıldız üzerinden puanlıyor ve "Access to Nutrition Foundation" (Gıdaya Erişim Vakfı) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından araştırmalarda kullanılıyor. Nestle, 3.5 yıldız eşiğini 'sağlığın onaylı tanımı' olarak nitelendiriyor.

Nestle'nin skandal bilgileri sızdı! Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor
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