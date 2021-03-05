Nejat Çuhadaroğlu kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? Nejat Çuhadaroğlu biyografisi nedir?
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Nejat Çuhadaroğlu kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? Nejat Çuhadaroğlu biyografisi nedir?

05.03.2021 21:26 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:29
Nejat Çuhadaroğlu kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? Nejat Çuhadaroğlu biyografisi nedir?

1988 yılında Syracuse Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halil Nejat Çuhadaroğlu kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? Nejat Çuhadaroğlu hayatı ve biyografisi nedir?

1988 yılında Syracuse Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halil Nejat Çuhadaroğlu kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? Nejat Çuhadaroğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

NEJAT ÇUHADAROĞLU KİMDİR?

1988 yılında Syracuse Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halil Nejat Çuhadaroğlu, 1990 yılında ise Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1989 yılında Çuhadaroğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.'de Pazarlama Müdürü olarak başladığı meslek hayatında daha sonra sırasıyla 1993 - 1995 yılları arasında Çuhadaroğlu İnşaat San.ve.Tic. A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, 1995 - 1997 yılları arasında Çuhadaroğlu Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 1998-2001 yılları arasında Çuhadaroğlu Pazarlama A.Ş ve Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri yürütmüştür. 2001-2004 yılları arasında Çuhadaroğlu Metal San.ve Pazarlama A.Ş. ve Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic. A.Ş.'de Genel Müdür olarak çalışan Halil Nejat Çuhadaroğlu, 2007'den bu yana dönüşümlü olarak Çuhadaroğlu Metal San. ve Pazarlama A.Ş. ve Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Başkanı görevlerinde bulunmaktadır. Nejat Çuhadaroğlu'nun, Çuhadaroğlu Grubundaki görevlerinin yanı sıra kurucusu olduğu HİSART Canlı Tarih ve Diorama Müzesi, 2014 yılından beri Çağlayan'daki Çuhadaroğlu'nun ilk binasında ziyarete açılmıştır.

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