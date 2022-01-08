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Nef Stadı'nda enteresan şeyler oluyor! Taraftarın tepkisinden sonra Terim'den hayrete düşüren hareket

Nef Stadı'nda enteresan şeyler oluyor! Taraftarın tepkisinden sonra Terim'den hayrete düşüren hareket
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray tribünleri Giresunspor maçında ilk kez Fatih Terim'e tepki gösterdi. Futbolculara çok ağır tezahüratlar yapıldı. Taraftardan tepki gören Terim, küfürlerin hedefindeki futbolcularının yanına gidip teselli etti. Terim, tek tek oyuncularının elini sıktı. Tribünler daha da öfkelendi. Terim'in bu hareketi 'istifa' mesajı olarak yorumlandı.

Sarı-Kırmızılılar'da sıcak gelişmeler yaşanabilir. Galatasaray, ligin ikinci yarısındaki ilk maçta evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Süper Lig yarışında artık havlu attığı yorumları yapılan Galatasaray'da taraftarın sabrı doldu taştı.

Nef Stadı'nda enteresan şeyler oluyor! Taraftarın tepkisinden sonra Terim'den hayrete düşüren hareket

TERİM'E İLK TEPKİ

Tribünlerden Fatih Terim'e ilk kez tepki gösterildi. Deneyimli teknik adam, maç sonunda taraftarı kızdıracak harekette bulundu. Terim, yıkılan futbolcularını soyunma odasına giderken tek tek elini sıkıp moral verdi. Futbolcuların ağır tezahüratları Luyindama'yı ağlattı.

Nef Stadı'nda enteresan şeyler oluyor! Taraftarın tepkisinden sonra Terim'den hayrete düşüren hareket

Nef Stadı'nda enteresan şeyler oluyor! Taraftarın tepkisinden sonra Terim'den hayrete düşüren hareket

Nef Stadı'nda enteresan şeyler oluyor! Taraftarın tepkisinden sonra Terim'den hayrete düşüren hareket

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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