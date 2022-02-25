Neden dip yaptığı ortaya çıktı! Eski Beşiktaşlı, yetişkin film yıldızıyla ilişki yaşıyor

Japon futbolunun en büyük yeteneklerinden olan, Borussia Dortmund, Manchester United ve bir dönem de Beşiktaş forması giyen Shinji Kagawa kariyerindeki ani düşüşle dikkat çekiyor. Şu anda Belçika ekibi Sint-Truiden ile anlaşma sağlayan Japon yıldızın, kariyerinin bir anda dibe vurmasında yaşadığı ilişkinin payı olduğu öğrenildi.

MANCHESTER UNITED'DAN AYRILMASINA SEBEP OLDU

Kagawa'nın yetişkin film yıldızı Ameri Ichinose ile sevgili olduktan sonra kariyerinin sürekli geri gittiği ve Manchester United'dan ayrılmasının da en büyük sebebinin bu olduğu belirtildi.

BORUSSIA DORTMUND'DA YILDIZI PARLADI

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'la yıldızı parladıktan sonra Premier Lig'e transfer olan ve burada Manchester United forması giyen Japon futbolcu, Kırmızı Şeytanlar'da da bir tülü kendisini ispat edememişti.

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