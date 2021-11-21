Necati Ateş: "Biz Galatasaray'ız, ayağa kalkarız"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamada, "Biz Galatasaray'ız, ayağa kalkarız" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, "Öncelikle ilk toplantımız böyle yapmak istemezdim. Daha iyi hayal etmiştim. Maalesef böyle bir maçtan sonra yapmak, keşke kazanarak konuşsaydım daha iyi olurdu. Beşiktaş maçı talihsizlikti. Penaltı atsaydık o maçı kazanabileceğimizi düşünüyordum. Bugün maç çok başka maç. Çok pozisyona girdiğimiz, direkten dönen, kalenin içinden çıkan pozisyonlar oldu. Maça verilmeyen gol, verilen pozisyonlar damga vurdu. Sonra içeride izlediğimiz zaman aynı pozisyonda bizim golümüz iptal etti, son dakikada Serdar'ın Berkan'ı itmesini VAR hakeminin çağırmaması inanılır gibi değil. Attıkları birinci golde herkes ofsayta bakıyor ama Kerem'e itme pozisyonu var. Oraya bakılmıyor. Biz ivme yakalamışız, oyunu oraya yıkmışız bir pozisyonla değişebiliyor. Hakem bu oyunu maalesef çevirebiliyor. Kerem'in pozisyonunda faul oldu. Avantaj oynatsa top bize gelse Diagne'nin pozisyonu penaltı büyük ihtimal. Oyunu okuyamıyor. Kırmızı kart onu kurtaracağız için oyunu durduruyor. Yoksa devamında Diagne'nin pozisyonu penaltı. İptal edilen golde 4 dakika 40 saniye oyun durdu. Süre tuttuk. Sonunda 7 dakika uzatma verdi. Bunları izleyince kenardan hocamızda çok sinirleniyor haliyle. Çünkü hakem önüne geçiyor. Geçtikten sonra oyun değişiyor. Haliyle sinirleniyoruz. Hocayı atabilmek için kovalıyorlar. Sinirler yükseldiği zaman da atıyor hocayı. Gerçekten sıkıntılı bir maç oynadık. Biz Galatasaray'ız, ayağa kalkarız. İkinci yarıya her zaman iyi başlar ve devamını getiririz. Bu pozisyonlarda VAR hakeminin aynı pozisyona çağırıp, bizim son dakika Berkan'ın pozisyonuna çağırmaması inanılır gibi değil" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin maç sonunda yaşadığı sevincin sorulması üzerine Ateş, "Biz orada olayları yatıştırmaya çalıştık. Onlar da çok fazla sevindiler. Oyuncularımızın bazıları sinirlendi. Bakacağız, ikinci yarıdaki oradaki maçta inşallah kazandığımız maçta bakalım biz nasıl sevinç yaşayacağız göreceğiz" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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