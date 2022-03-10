Ne Messi ne de Ronaldo! Şampiyonlar Ligi tarihine Benzema geçti - Haberler

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Ne Messi ne de Ronaldo! Şampiyonlar Ligi tarihine Benzema geçti

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında PSG'yi 3-1 yenen Real Madrid'de hat-trick yapan Benzema, takımına turu getirdi. Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yapan en yaşlı futbolcu olan Fransız yıldız, üst üste 18 takvimde gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Real Madrid, Paris'te şut atamadan tamamladığı 1-0'lık mağlubiyetin intikamını sert aldı. İspanyol devine çeyrek final biletini getiren hat-trick performansıyla Karim Benzema oldu.

Ne Messi ne de Ronaldo! Şampiyonlar Ligi tarihine Benzema geçti

PARAMPARÇA ETTİ

70. dakikaya kadar maçı 1-0 üstün götüren PSG, Benzema'nın fırtınasına kapıldı. Fransız yıldız 69, 76 ve 79. dakikada sahneye çıkarak PSG'yi kupanın dışına itti.

Ne Messi ne de Ronaldo! Şampiyonlar Ligi tarihine Benzema geçti

7 MAÇTA 8 GOL

Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 8 gole ulaşan Benzema, 18 Şampiyonlar Ligi takviminde (2005-2022) arka arkaya gol atan ilk futbolcu oldu.Fransız golcü 34 yıl 80 günle Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Lionel Messi, Real Madrid, Spor, Haberler

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