NBA Logosundaki kim? NBA logosundaki sporca kim?
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NBA Logosundaki kim? NBA logosundaki sporca kim?

05.02.2021 14:18 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:22
NBA Logosundaki kim? NBA logosundaki sporca kim?

NBA logosunda yer alan siluetteki sporcunun kim olduğu merak ediliyor. Peki, NBA logosundaki sporca kim? NBA Logosundaki kim? İşte, merak edilen sorunun yanıtı?

Herkesin aşina olduğu ama detayını fark edemediği bir logo olan NBA logosu, merak konusu oldu. Üzerinde yer alan siluetteki kişinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, NBA Logosundaki kim? NBA logosundaki sporca kim?

NBA LOGOSUNDAKİ SPORCA KİM?

Alan Siegel tarafından tasarlanan şimdiki NBA logosunda LA Lakers efsanesi Jerry West'in silüeti yer alıyor.

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