NBA Final Serisinde Golden State, Cleveland'ı Yenerek Öne Geçti

NBA Final serisi ilk maçında Golden State Warriors, evinde Cleveland Cavaliers'ı yenerek seride 1-0 öne geçti. LeBron James'in 51 sayısı, takımına galibiyeti getirmedi.

NBA Final serisinin ilki Golden State Warriors ile Cleveland Cavaliers arasında Oracle Arena'da oynandı. Normal süresi 107-107 tamamlanan karşılamada Warriors, Cleveland Cavaliers'ı uzatmalarda 124-114'lük skorla yendi. Golden State, böylece seride 1-0 öne geçerek saha avantajını iyi kullandı.

LEBRON'UN 51 SAYISI YETMEDİ

Warriors'ta Stephen Curry 29 sayı, 9 asist, Kevin Durant 26 sayı, 9 ribaund ve Klay Thompson 24 sayı, 3 ribaund ile galibiyetinin mimarlarından oldu. Cleveland'da ise LeBron James, 51 sayı, 8 ribaund ve 8 asist ile oynadı. LeBron'a Kevin Love 21 sayı, 13 ribaund ve JR Smith 10 sayı, 6 ribaund ile eşlik etti.

LeBron James ayrıca, Play-Offlarda 109. kez 30 sayı barajını aştı ve bu alanda rekoru elinde bulunduran efsane basketbolcu Michael Jordan'a yetişti.

SERİNİN 2. MAÇI 3 HAZİRAN'DA

Serinin ikin maçı 3 Haziran Pazar günü TSİ 03.00'de Oracle Arena'da oynanacak.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)

  • 51 OYNAYAKMI:)):
    51 sayı nedir lan. . bir sezon bukadar sayı atamayan basketbolcular var bizde:)))
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • KİNGJAMES:
    takımınızda jr smith gibi mondofonlar olunca 51 sayı atsanda kazanamıyorsun herneyse james tarihin en iyi oyuncusu olduğunu kanıtladı artık
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.