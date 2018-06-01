NBA Final Serisinde Golden State, Cleveland'ı Yenerek Öne Geçti

NBA Final serisinin ilki Golden State Warriors ile Cleveland Cavaliers arasında Oracle Arena'da oynandı. Normal süresi 107-107 tamamlanan karşılamada Warriors, Cleveland Cavaliers'ı uzatmalarda 124-114'lük skorla yendi. Golden State, böylece seride 1-0 öne geçerek saha avantajını iyi kullandı.

LEBRON'UN 51 SAYISI YETMEDİ

Warriors'ta Stephen Curry 29 sayı, 9 asist, Kevin Durant 26 sayı, 9 ribaund ve Klay Thompson 24 sayı, 3 ribaund ile galibiyetinin mimarlarından oldu. Cleveland'da ise LeBron James, 51 sayı, 8 ribaund ve 8 asist ile oynadı. LeBron'a Kevin Love 21 sayı, 13 ribaund ve JR Smith 10 sayı, 6 ribaund ile eşlik etti.

LeBron James ayrıca, Play-Offlarda 109. kez 30 sayı barajını aştı ve bu alanda rekoru elinde bulunduran efsane basketbolcu Michael Jordan'a yetişti.

SERİNİN 2. MAÇI 3 HAZİRAN'DA

Serinin ikin maçı 3 Haziran Pazar günü TSİ 03.00'de Oracle Arena'da oynanacak.