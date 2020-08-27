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NBA'deki tarihi boykot sonrası James'in Trump ile ilgili paylaştığı küfürlü twit gündem oldu

ABD'de yaşanan ırkçılık ve sosyal adaletsizliği NBA'de oyuncular prostesto etmek amacıyla maçlara çıkmamasının ardından yıldız basketbolcu Lebron James'in Trump'a yönelik attığı düşünülen twit, sosyal medyada gündem yarattı. James'in paylaşımı kısa sürede 1 milyona yakın beğeni aldı.

27.08.2020 08:42 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:03

Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu Lebron James, ABD'de yaşanan ırkçılık ve sosyal adaletsizliği prostesto etmek amacıyla Bucks-Magic maçındayapılan boykotun ardından tarihi bir tweet atarak sosyal medyada gündem oldu.

Afro-Amerikan vatandaşların gördüğü polis zulmüne karşı ilk günden beri en büyük tepkiyi verenlerden biri olan James değişim istediklerini olabilecek en sert şekilde tweetinde paylaştı.

NBA'deKİ tarihi boykot sonrası James'in Trump ile ilgili paylaştığı küfürlü twit gündem oldu

KÜFÜRLÜ 'TWİT'E BEĞENİ YAĞDI

James, "S.ktir git adamım. Bıktık artık. Değişim istiyorum" sözlerinin yer aldığı twit, kısa sürede 1 milyona yakın beğeni aldı.

KOPERNICK OLAYINDA DA KÜFÜRLÜ TWİT ATMIŞTI

Yaklaşık 3 yıl önce Colin Kapernick'in milli marş sırasında diz çökerek başlattığı tepkiler sonrası Donald Trump, Amerikan Futbolu oyuncusuna tepki göstermişti. Bu olayın ardından Lebron James, küfürlü bir twit paylaşmıştı. Yıldız basketbolcunun boykot olayı sonrası attığı küfürlü twit'i de akıllara Trump'ı getirdi.

NBA'deki tarihi boykot sonrası James'in Trump ile ilgili paylaştığı küfürlü twit gündem oldu

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Haber Yorumları (2)
007: Bizim ülkede biri başkana böyle yazacak, silivri''den otel odanı bedavaya alırsın :)
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
OSMAN: vatandaş oy verdi bu sistemi kendi istedi beter olsunlar.
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