NBA Batı Konferansında dengeyi değiştirebilecek üç takas senaryosu

Oklahoma City Thunder: Tim Hardaway Jr, Courtney Lee ve Justin Jackson Luka Doncic ve Kristaps Porzingis’in önderliğinde sezonun sürpriz takımlarından olan Mavericks;

03.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:15



Dallas Mavericks: Chris Paul







Oklahoma City Thunder: Tim Hardaway Jr, Courtney Lee ve Justin Jackson



Luka Doncic ve Kristaps Porzingis’in önderliğinde sezonun sürpriz takımlarından olan Mavericks; Jalen Brunson, Dwight Powell ve Tim Hardaway Jr’ın bench’ten getirdiği katkı ve baş antrenör Rick Carlisle’ın yıllardır süregelen teknik dehasıyla macerasını mayıs ayına kadar sürdürecek gibi gözüküyor. Ancak iki sorun var: Tecrübe ve Porzingis.



Doncic’in adı her ne kadar MVP yarışında geçse de yıldız oyuncu henüz play-off sertliğini yaşamadı. Yani yedi maçlık serilerde kendisine karşı alınan önlemleri ve sertlik artışını tam olarak test etmiş değil. Bir diğer sorun ise Porzingis. Letonyalı yıldız, bir yıllık aranın ardından ortalama seviyede ilerliyor. Fakat takımdaki kısaların perde oyunlarında genelde penetreyi seçmesi, Porzingis’in oyun iştahını düşürüyor gibi.



Chris Paul, hem tecrübesiyle Luka’nın oyununu rahatlaması hem de pas konusundaki ustalığı sayesinde Porzingis’e istediği alanları yaratmasıyla Mavs’in bu sezonki macerasını olası bir Konferans Finali’yle taçlandırmasını sağlayabilir.



Takasın bir diğer partneri olan Thunder ise geleceğe yatırım yapan ve hâli hazırda onlarca draft hakkında sahip olan bir takım. Jackson’ın mikro işlerde yıldızlaşabilmesi ve Hardaway’in son iki yılda yakaladığı çıkış (13,7 sayı ve 2,9 asist) Thunder’ın yeni yapılanması için ideal gibi görünüyor. Kariyerinin sonlarına gelen Lee ise yalnızca bir sezonluk sözleşmeye sahip. Yani Thunder yöneticiler, 1 Temmuz 2020’de Lee’yle devam etmeyebilir.















Denver Nuggets: Bogdan Bogdanovic ve Caleb Swanigan







Sacramento Kings: Michael Porter Jr, Juancho Hernangomez ve Malik Beasley



İşte tam “kazan-kazan” takası! 15 oyuncusunun tamamı belirli bir seviyenin üzerinde olan Nuggets, bu kadro derinliğinde bazen sorunlar yaşayabiliyor. Keza baş antrenör Michael Malone’nun düşük tempolu ve pasa dayalı hücum setlerinde sürekli olarak oyuncu giriş-çıkışlarının yaşanması, takım ritmini olumsuz etkiliyor. Şu anki yapıda mutsuz oldukları açıkça belirli olan Beasley ve Hernangomez’den vazgeçilebilirler. Porter Jr. ise Kings’in Bogdanovic’i vermesi için önemli bir aset olarak gönderilmeli.



Denber Nuggets’ın yıldızı Nikola Jokic, hücum yönetimi ve top hâkimiyetiyle öne çıkan bir oyuncu. Sırp yıldızın bu oyun tarzında takım verimliliğini arttırmak için Bogdanovic gibi gerektiğinde istikrarlı ve nokta şutör olabilen, gerektiğinde ise bütün seti yönetebilen bir isim Nuggets’ın play-off deplasmanlarında tıkanan hücumunu açabilir.



Kings cephesinde ise işler biraz daha farklı. Gelecek yapılanmasını De’Aaron Fox, Marvin Bagley III ve Buddy Hield üzerine kuran takım, bu isimlerin oyun özelliklerinden dolayı hücumda çok hareketli ve biraz düzensiz bir görünüme sahip. Bogdanovic’in kontrolü ele alıp tempoyu düşürme isteği özellikle bu sezon takım içerisindeki yapıyı ikiye bölmüş durumda. Bu nedenle Sırp şutörü gönderip Beasley gibi hızlı bir kısayı ve Porter Jr. gibi tavanı çok yüksek olan modern bir forveti almak ideal senaryo. Swanigan ve Hernangomez ise maaşları dengelemek için her iki takıma da uyum sağlayabilecek olan isimler.















Los Angeles Clippers: Gorgui Dieng







Minnesota Timberwolves: Maurice Harkless ve Jerome Robinson



Ve geldik en tepedeki takımlardan birisi olan Clippers’a... Malumunuz, Los Angeles ekibi yaz arasında Kawhi Leonard ile Paul George’u kadrosuna dâhil etti. Ayrıca Pat Beverley, Lou Williams ve Montrezl Harrell gibi değerli yıldız tamamlayıcılar da takımda yer alıyor. Fakat bir sorun var: Pivot.



Aslında modern oyunun şartlarına bakıldığı zaman George ile Kawhi’ın ideal pota altı savunucuları olduklarını söylemek mümkün. Keza Ivica Zubac’ın da kadroda olduğunu unutmamak lazım. Fakat play-off serisinde yıldız ikilinin enerjilerini pota altı savunmasına harcaması ne kadar doğru olur? Veya Zubac ile Harrell, 82 maçlık sezonun ardından play-off döneminde bütün dakikaları paylaşabilir mi?



Bu sezon rakiplerinin kendisine karşı denediği şutların yalnızca %35,6’sına isabet izni veren ve %36,7’yle üçlük atan Gorgui Dieng, şaşalı bir sayı ortalamasına sahip olmasa da Clippers’ın ihtiyaç duyduğu sertliği ve derinliği getirmek için ideal bir isim. Wolves ise Harkless’ın kontratından 1 Temmuz 2020’de çıkabilir. Robinson’ın hücumdaki top yönlendiriciliği, Karl-Anthony Towns’la etkili perde oyunlarına imza atmasını sağlayabilir ve böylece takımın hücum çeşitliliğini arttırabilir.