29.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:23

Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Antalyaspor formasını giyen Nazım Sangare, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi. Spor gündeminin sıcak konusu taraftarları da heyecanlandırdı. Peki, Nazım Sangare kimdir? Nazım Sangare kariyeri ve performansı!

NAZIM SANGARE KİMDİR?

Nazım Sangare Doğum Tarihi: 30 Mayıs 1994

Nazım Sangare Kaç Yaşında: 25yaşında

Nazım Sangare Doğum Yeri: Köln, Almanya

Nazım Sangare Boy: 1,85 m

Şu andaki takımları: Antalyaspor (#30/ Defans), Türkiye millî futbol takımı (Defans)

Nazim Sangaré Antalyaspor takımında defans pozisyonunda görev yapan Almanya Köln doğumlu Türk millî futbolcudur.

KULÜP TAKIMLARI KARİYERİ

Profesyonel kariyerine 2013 yılında Alemannia Aachen kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Fortuna Düsseldorf II, VfL Osnabrück ve Antalyaspor kulüplerinde oynadı.

Nazım Sangare

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Şenol Güneş tarafından ilk defa A milli takıma çağrılan oyuncu ilk maçını 30 Mayıs 2019 tarihinde Yunanistan karşısında oynamıştır.

NAZIM SANGARE ÖZEL HAYATI

Almanya'da Gineli bir baba ile Türk bir anneden dünyaya gelmiştir. Fortuna Düsseldorf takımında oynarken bir anaokulunda uzun bir süre Ögretmen olarak staj yapmıştır. 24 Mayıs 2019'da Türkiye Milli Takımı'na çağrıldı. İlk maçını 30 Mayıs 2019'da Yunanistan'a karşı yapılan hazırlık karşılaşmasında yaptı.

NAZIM SANGARE KARİYERİ

17/18 Antalyaspor

16/17 Osnabrück

14/15 F. Düsseldorf II

13/14 Alem. Aachen

13/14 M'gladbach II

12//13 M'gladbach U19

11/12 Aachen U19

10/11 Aachen U17

NAZIM SANGARE PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20: 17 maç, 1 gol, 1 asist, 3 sarı kart

PERFORMANS 18/19: 32 maç, 2 gol, 1 asist, 6 sarı kart

PERFORMANS 17/18: 32 maç, 8 asist, 1 sarı kart

PERFORMANS 16/17:36 maç, 2 gol, 3 asist, 7 sarı kart

PERFORMANS 15/16: 33 maç, 10 gol, 9 asist, 9 sarı kart

PERFORMANS 14/15: 17 maç, 1 gol, 1 asist,

PERFORMANS 13/14: 31 maç, 7 gol, 5 asist, 1 sarı kart

PERFORMANS 12713: 11 maç, 1 asist

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