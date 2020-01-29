Nazım Sangare kimdir? Nazım Sangare kariyeri ve performansı!
Beşiktaş Antalyasporlu Nazım Sangare'nin menajeriyle temasa geçti. Yaşanan gelişme spor dünyasını hareketlendirirken Beşiktaş taraftarları Nazım Sangare kimdir? Nazım Sangare kariyeri ve performansı gibi konuları araştırdı.
Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Antalyaspor formasını giyen Nazım Sangare, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi. Spor gündeminin sıcak konusu taraftarları da heyecanlandırdı. Peki, Nazım Sangare kimdir? Nazım Sangare kariyeri ve performansı!
NAZIM SANGARE KİMDİR?
Nazım Sangare Doğum Tarihi: 30 Mayıs 1994
Nazım Sangare Kaç Yaşında: 25yaşında
Nazım Sangare Doğum Yeri: Köln, Almanya
Nazım Sangare Boy: 1,85 m
Şu andaki takımları: Antalyaspor (#30/ Defans), Türkiye millî futbol takımı (Defans)
Nazim Sangaré Antalyaspor takımında defans pozisyonunda görev yapan Almanya Köln doğumlu Türk millî futbolcudur.
KULÜP TAKIMLARI KARİYERİ
Profesyonel kariyerine 2013 yılında Alemannia Aachen kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Fortuna Düsseldorf II, VfL Osnabrück ve Antalyaspor kulüplerinde oynadı.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Şenol Güneş tarafından ilk defa A milli takıma çağrılan oyuncu ilk maçını 30 Mayıs 2019 tarihinde Yunanistan karşısında oynamıştır.
NAZIM SANGARE ÖZEL HAYATI
Almanya'da Gineli bir baba ile Türk bir anneden dünyaya gelmiştir. Fortuna Düsseldorf takımında oynarken bir anaokulunda uzun bir süre Ögretmen olarak staj yapmıştır. 24 Mayıs 2019'da Türkiye Milli Takımı'na çağrıldı. İlk maçını 30 Mayıs 2019'da Yunanistan'a karşı yapılan hazırlık karşılaşmasında yaptı.
NAZIM SANGARE KARİYERİ
17/18 Antalyaspor
16/17 Osnabrück
14/15 F. Düsseldorf II
13/14 Alem. Aachen
13/14 M'gladbach II
12//13 M'gladbach U19
11/12 Aachen U19
10/11 Aachen U17
NAZIM SANGARE PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 17 maç, 1 gol, 1 asist, 3 sarı kart
PERFORMANS 18/19: 32 maç, 2 gol, 1 asist, 6 sarı kart
PERFORMANS 17/18: 32 maç, 8 asist, 1 sarı kart
PERFORMANS 16/17:36 maç, 2 gol, 3 asist, 7 sarı kart
PERFORMANS 15/16: 33 maç, 10 gol, 9 asist, 9 sarı kart
PERFORMANS 14/15: 17 maç, 1 gol, 1 asist,
PERFORMANS 13/14: 31 maç, 7 gol, 5 asist, 1 sarı kart
PERFORMANS 12713: 11 maç, 1 asist
.
.
.