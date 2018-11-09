Nazım Sangare: 'İnşallah Bir Gün Milli Takıma Çağrılacağım'

Antalyaspor'un sağ bek oyuncusu Nazım Sangare, Spor Toto Süper Lig'in bu sezon çok zorlu geçtiğini belirterek, ligde çok zayıf ve çok güçlü takımların olmadığını bildirdi.

Almanya Aachen takımı altyapısında futbola başladıktan sonra Borussia  Mönchengladbach, Alemannia Aachen, Düsseldorf II, Osnabrück formalarını giyen 24  yaşındaki Nazım Sangare, 2017-2018 sezonu öncesinde oldukça düşük bir bedelle  transfer olduğu Antalyaspor'da oynadığı futbolla taraftarın beğenisini kazandı.

Bu sezon Süper Lig'de topladığı 20 puanla 3. sırada bulunan Akdeniz  ekibinin başarısında pay sahibi olan kırmızı-beyazlı futbolcu, Gineli babası  nedeniyle Gine A Milli Futbol Takımı'ndan aldığı teklifi, Türkiye A Milli Futbol  Takımı'nda oynamak için kabul etmedi. 

Futbolu tercih etti

Nazım Sangare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk anne ve Gineli  babanın çocuğu olarak Almanya'da dünyaya geldiğini belirterek, 15 yaşındayken  profesyonel bir takımın altyapısına girdiğini söyledi.

Çocukluğunda profesyonel bir futbolcu olmayı hedeflediğini belirten  Sangare, "Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmedim. Altı ay bir ana  okulunda çalıştım. Bir yandan çalışırken bir yandan da antrenmanlara gidiyordum.  Ancak ikisi bir arada yürümeyeceği için kreşi bıraktım ve futbola devam ettim."  diye konuştu.

Sangare, 19-20 yaşlarındayken A takıma çağrıldığını ve teknik  direktörünün de kendisini severek takıma katmasıyla futbolcu olmaya karar  verdiğini anlatarak, farklı takımlarda oynadıktan sonra transfer olduğu  Antalyaspor'da mutlu olduğunu kaydetti.

VAR eşit şans veriyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon takımların birbirini yenebildiğini  aktaran kırmızı-beyazlı futbolcu, "Ligde bu sezon çok zayıf takım yok ama çok  güçlü takım da yok. Her şey dengeli." şeklinde konuştu.

Sangare, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından oldukça memnun  olduğunu ve sistemin iyi çalıştığını söyledi. 

"VAR sistemi sayesinde bütün takımlara eşit şans veriliyor." ifadesini  kullanan Sangare, eskiden büyük takımlara daha kolay penaltı verildiğini öne  sürdü.

Sangare'nin milli takım hayali

Antalyaspor'un bu sezon iyi mücadelede ettiğini ve çok koştuğunu  vurgulayan Nazım Sangare, "Bu sene kulüp çok fazla transfer yapmadı. Kadro  neredeyse geçen seneki gibi kaldı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu geldikten  sonra yavaş yavaş bir aile olmaya başlamıştık. Şimdi, Bülent Korkmaz bizi tam bir  aile gibi yaptı. O yüzden çok şükür ligde iyi gidiyoruz." dedi.

Başarılı oyuncu, şu ana kadar ki performansından tam memnun  olmadığını, daha iyi oynayabildiğini göstermesi gerektiğini dile getirdi.  Sangare, daha çok defansa konsantre olduğunu, sağ açıkta oynayan Doğukan'a biraz  daha fazla yardım etmesi gerektiğini bildiğini de vurguladı.

Nazım Sangare, Gine A Milli Futbol takımında oynaması için gelen  teklifi kabul etmediğini, Türkiye'den teklif beklediğini anlatarak, "Kendime  bakıyorum, mücadele ediyorum. İnşallah bir gün milli takıma çağrılacağım."  yorumunu yaptı.

Kaynak: Skorer

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