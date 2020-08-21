Nazilli sol kanat Aytaç'la anlaştı TFF 3. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor, dış transferde Yozgatspor'dan sol kanat Aytaç Deniz'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor, dış transferde Yozgatspor'dan sol kanat Aytaç Deniz'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Bucaspor altyapısında başlayan 31 yaşındaki oyuncu sırasıyla Orhangazi Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Fethiyespor, Pendikspor, Menemenspor, Darıca Gençlerbirliği ve Diyarbekirspor formalarını da giydi. Geçen sezon Yozgatspor'da lig ve kupada 24 maçta görev alan Aytaç, 5 gole imza attı.

Kaynak: DHA