Nazilli'de yağmur duası
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Nazilli'de yağmur duası

11.12.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:47
Nazilli'de yağmur duası

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

Kış mevsiminin gelmesine karşın Türkiye genelinde beklenen yağışların olmaması nedeniyle vatandaşlar, bugün Cuma namazı sonrası yağmur duası etti. Manisa genelindeki tüm camilerde okunan duaya katılan binlerce vatandaş ellerini semaya açarak 'Amin' dedi.


Nazilli'de yağmur duası
Nazilli'de yağmur duası
Nazilli'de yağmur duası
Nazilli'de yağmur duası
Nazilli'de yağmur duası
Nazilli'de yağmur duası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası yağmur duası
Cuma namazı sonrası yağmur duası
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