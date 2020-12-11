Nazilli'de yağmur duası

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

Kış mevsiminin gelmesine karşın Türkiye genelinde beklenen yağışların olmaması nedeniyle vatandaşlar, bugün Cuma namazı sonrası yağmur duası etti. Manisa genelindeki tüm camilerde okunan duaya katılan binlerce vatandaş ellerini semaya açarak 'Amin' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK