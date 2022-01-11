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Nazilli Belediyespor yenilerle evinde

Nazilli Belediyespor yenilerle evinde
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, devre arasında Antalya kampını tamamlayarak evine döndü.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, devre arasında Antalya kampını tamamlayarak evine döndü. Nazilli ekibi, ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Kırklarelispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Yıldırım Demirören Tesisleri'ndeki antrenmana yeni transferler  Fatih Üge, Cemal Şener ve Taha Cevahiroğlu da katıldı. Denenmeye gelen 20 yaşındaki golcü Mikail Başar da takımla antrenmana çıkarken, çalışmayı Başkan Soner Yelkovan ve yönetim de izledi.


Nazilli Belediyespor yenilerle evinde

Nazilli Belediyespor yenilerle evinde

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

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