Nazilli Belediyespor yenilerle evinde

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, devre arasında Antalya kampını tamamlayarak evine döndü. Nazilli ekibi, ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Kırklarelispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Yıldırım Demirören Tesisleri'ndeki antrenmana yeni transferler Fatih Üge, Cemal Şener ve Taha Cevahiroğlu da katıldı. Denenmeye gelen 20 yaşındaki golcü Mikail Başar da takımla antrenmana çıkarken, çalışmayı Başkan Soner Yelkovan ve yönetim de izledi.

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