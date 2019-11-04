Nazilli Belediyespor'un zirve keyfi

04.11.2019 11:31

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Osmaniyespor'u 4-0 yenen Nazilli Belediyespor, 22 puanda kalan Darıca Gençlerbirliği ve 24 puanlı Karacabey Belediyespor'u averajla geçerek liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmenin keyfini yaşıyor. Diyarbekirspor ve Pazarspor'un ardından Osmaniye galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3'te 3 yapan Nazilli ekibi, bu 3 karşılaşmada attığı 10 golle toplam gol sayısını 24'e çıkardı ve grubun en skorer takımı konumuna geldi. Taraftarının önünde mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, 11 haftadaki tek yenilgisini deplasmanda Darıca karşısında aldı. Sedat'ın 6 gole ulaştığı Nazilli'de İlyas zorlu Karacebey deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Kaynak: DHA