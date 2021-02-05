Nazilli Belediyespor'a coşkulu karşılama
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Nazilli Belediyespor'a coşkulu karşılama

05.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:18
Nazilli Belediyespor'a coşkulu karşılama

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Ceyhanspor'u 6-2 mağlup ederek liderlik koltuğunu Fethiyespor'dan devralan Nazilli Belediyespor, Yıldırım Demirören Tesisleri'nde şampiyon gibi karşılandı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Ceyhanspor'u 6-2 mağlup ederek liderlik koltuğunu Fethiyespor'dan devralan Nazilli Belediyespor, Yıldırım Demirören Tesisleri'nde şampiyon gibi karşılandı. Takım otobüsünün gece Nazilli'ye ulaşmasından sonra tesislerde bekleyen yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar meşale yakarak futbolcuları ve teknik heyeti kutladılar.

Coşkulu karşılamada Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da hazır bulundu. Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, "Rakiplerimizin puan kaybettiği deplasmandan net bir skorla döndük. Geçen hafta lider olmak istiyorduk ama bu haftaya nasipmiş. Biz bu lige fazlayız. Herkesi Nazilli Belediyespor'a maddi ve manevi olarak destek olmaya bekliyoruz" dedi.


Nazilli Belediyespor'a coşkulu karşılama
Nazilli Belediyespor'a coşkulu karşılama
Nazilli Belediyespor'a coşkulu karşılama
Nazilli Belediyespor'a coşkulu karşılama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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