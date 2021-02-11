Petrol Ofisi, istasyonlarında Oto CNG satışı yapacak

Petrol Ofisi ile sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) tedarikçisi Naturelgaz, arasında iş birliği yapıldı. İş birliği kapsamında, Petrol Ofisi 12 istasyonunda kendi markası altında Oto CNG satışı yapacak.

Petrol Ofisi ile Naturelgaz arasında iş birliği yapıldı. Bu kapsamda, Petrol Ofisi istasyonlarında Naturelgaz'ın kendi marka ve lisansları ile Oto CNG satışı yapmalarına olanak sağlandı. İlk etapta Oto CNG müşterilerinin mevcut ikmal optimizasyonuna göre şehir çıkışları ve ana arterler üzerindeki 12 Petrol Ofisi istasyonu belirlendi. Bu anlaşmayla birlikte Naturelgaz Oto CNG istasyon sayısını 21'e çıkaracağı belirtildi.

EKONOMİK VE ÇEVRECİ ALTERNATİF YAKIT

Doğal gazın ağır ticari araçlar için ekonomik ve çevreci bir alternatif yakıt olduğunu söyleyen Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, "Bütün alternatif yakıtlarda olduğu gibi Oto CNG'nin de gelişimine katkı sağlamaktan, önemli bir ivme kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, "Naturelgaz olarak daha fazla noktada, daha fazla müşteriye hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Petrol Ofisi ile imzaladığımız bu yeni anlaşma ile stratejik büyüme hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attık" diye konuştu.

"OTO CNG İKMALİ YAPILABİLEN İSTASYON SAYISINDA ÖNEMLİ BİR AŞAMA KAYDEDİLECEK"

Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, "LPG'nin binek ve hafif ticari araçlarda olduğu gibi doğal gaz da ağır ticari araçlar için ekonomik ve çevreci bir alternatif yakıt konumunda. Türkiye'de ağır vasıtalarda doğal gaz kullanımı yeni gelişmekte olan bir alan. Petrol Ofisi olarak Naturelgaz ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma kapsamında ülkemizdeki Oto CNG ikmali yapılabilen istasyon sayısında önemli bir aşama kaydedilecek. Bütün alternatif yakıtlarda olduğu gibi Oto CNG'nin de gelişimine katkı sağlamaktan, önemli bir ivme kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"OTO CNG TRENDİNDEN TÜRKİYE'NİN ETKİLENMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Dünyada çevreci özelliği ile ön plana çıkan doğal gazlı araçların yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman ise, dünyanın elektrikli araçları konuşmasına rağmen özellikle ağır vasıtalarda CNG kullanımının artış gösterdiğini vurguladı.

Avrupa Birliği'nin çevre politikalarında yer alan hedefler nedeniyle doğal gazla çalışan otobüs ve ticari araç pazarında ciddi bir büyüme beklediklerini hatırlatan Kutman, "Dünyadaki Oto CNG trendinden Türkiye'nin etkilenmemesi mümkün değil. Keşfedilen doğal gaz kuyuları ile Türkiye bölgesel ticaret merkezi olacaktır ve alım maliyetlerinde rekabet avantajı kazanacaktır. Ülkemizdeki otobüs ve ağır ticari araçların doğal gaza dönmesi durumunda cari açığa 12 milyar TL civarında olumlu katkı sağlanacaktır. Bu dönüşüm ülkemizin toplam karbon emisyonlarını da 10 milyon ton azaltacaktır. Naturelgaz olarak daha fazla noktada, daha fazla müşteriye hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Petrol Ofisi ile imzaladığımız bu yeni anlaşma ile stratejik büyüme hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attık" diye konuştu.

"NATURELGAZ İLE BİRLİKTE OTO CNG'Yİ DE DAHİL EDİYORUZ"

Petrol Ofisi istasyonlarının müşterilerinin birçok ihtiyacını karşıladıkları birer hizmet noktası olduğunu belirten Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral de, "Gerek Market, Market Plus ve MigrosJet'ler ile gerek, Kap Bi' Tat, Tchibo gibi lezzetlerimizle, gerekse VavaCars, WesternUnion gibi işbirliklerimizle bu alanda da referans noktasını oluşturuyoruz. Otomotiv yakıtlarında da Active-3 teknolojili V/Max serimizin yanı sıra PO/Gaz ve e-POwer ile yeni nesil çözümler sunuyoruz. Petrol Ofisi istasyonlarında sunduğumuz ayrıcalıklı çözümlere, Naturelgaz ile birlikte Oto CNG'yi de dahil ediyoruz" dedi.

"KRİTİK LOJİSTİK ROTALARDAYIZ"

Yapılan araştırmalara göre ağır vasıtalarda doğal gaz kullanımının hem yakıt maliyetlerinde hem de karbon emisyonlarında yüzde 25'e varan azalma sağladığını anlatan Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, ekonomik ve çevresel avantajları nedeniyle Oto CNG pazarının büyüme potansiyeline inandıklarını vurguladı.

NGVA Europe'un 2030 yılında Avrupa'daki hafif ve ağır ticari araçların yüzde 25'inin, otobüslerin ise yüzde 33'ünün doğal gazla çalışacağını öngördüğünü kaydeden Turan, "Türkiye'de 2020 yılı itibarıyla doğal gazla çalışan yaklaşık 3 bin 500 otobüs ve ağır ticari araç bulunmaktadır. Fabrika çıkışlı CNG'li araç üretiminin artması ve mevcut araçların CNG dönüşümü Türkiye'deki pazarın gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Naturelgaz olarak Oto CNG alanındaki en kurumsal ve en büyük oyuncuyuz. Türkiye genelinde, kritik lojistik rotalarda kurulu 9 aktif Oto CNG istasyonumuz bulunuyor. Türkiye'nin en yaygın perakende satış ağına sahip akaryakıt şirketi olan Petrol Ofisi ile birlikte iki yıl içinde 12 yeni Oto CNG istasyonu kurmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği ile birlikte gelecek dönemde yerimizi daha da sağlamlaştırmış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı