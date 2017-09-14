Nasır'dan İzto Seçimlerine "Oldu Bittiye Getiriliyor" Yorumu

Müteahhitler Federasyonu Başkanı ve İZTO Meclis Üyesi Necip Nasır, bir ay öne çekilerek 5 Ekim tarihine alınan İzmir Ticaret Odası (İZTO) seçimleriyle ilgili "Oldu bittiye getiriliyor" dedi.



İzmir Ticaret Odası seçimlerinde meclis ve komitelere girmeyi düşünen üyelerin, sektörüne ait listeleri iletişim bilgileri tam bir şekilde temin etme olanaklarının olmadığını kaydeden Müteahhitler Federasyonu Başkanı ve İZTO Meclis Üyesi Necip Nasır, "Kısa bir zaman diliminde mevcut yönetimle demokratik bir şekilde yarışma olanağı söz konusu değildir. Eşit şartlarda oluşmayacak seçimler, İZTO üyelerinin iradelerine ipotek koymak anlamına geliyor" diye konuştu.



"Objektif ve katılımcı bir şekilde sandığa yansıtmıyor"



Ticaret ve sanayi odalarının, ekonomik gücü ve üye çoğunluğu itibariyle ülkemizdeki en güçlü örgütlü yapıya sahip, yarı kamu kurumu niteliğindeki sivil toplum kuruluşları olduğunu belirten Nasır, şunları söyledi: "Ekonominin globalleştiği günümüz dünyasında ticaret ve sanayi odalarının, bulunduğu ilin iş dünyasına ve ülke ekonomisine çok daha iyi katkı koyabilmesi için yeni bir seçim sistemine ihtiyaç duyuluyor. Malumun devamının İzmir iş dünyasına ve İzmir ekonomisine hareket getirmeyeceği apaçık ortadadır. Geçmiş yıllarda seçimlerde pratikte yaşanılan ve görülen ile mevcut Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yasasıyla sadece meclis üyelerinin dar çerçevede başkanı seçmeleri iş dünyasının iradesini objektif ve katılımcı bir şekilde sandığa yansıtmıyor."



Hükümete önerilerini sıraladı



Necip Nasır, "TOBB yasasında fazla bir değişikliğe gerek kalmaksızın; ticaret ve sanayi odaları seçimlerinde, bütün üyelerin katıldığı ilk seçim 2 sandıkta yapılmalı. Bir sandıkta sektörler kendi meclis ve komite üyelerini belirlerken, diğer sandıkta, bütün sektörler (iş dünyası) oda başkanını seçmeli. Bütün sektörlerin seçtiği oda başkanı, yönetim kurulunu meclis üyelerinden seçebildiği gibi, odaya üye olan iş dünyasının duayen, CEO veya yöneticilerinden de seçebilmeli" ifadesini kullandı. Seçilen meclis üyelerinin 2'nci tur seçimde meclis başkanını seçerken, aynı zamanda seçilen meclis üyelerinden TOBB delegasyonunu da seçmesi gerektiğini hatırlatan Nasır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu seçim sistemiyle daha katılımcı, rekabeti ön plana çıkaran, yeni fikirleri ticari yarara dönüştüren inovatif, katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahip, şeffaf, hesap verebilir çağdaş bir yönetim biçimine imkan veren yaklaşım ve anlayışla ülkemiz çok büyük kazançlar elde edebilir." - İZMİR