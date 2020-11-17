NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor

17.11.2020 11:08 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:24
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA),gerçekleştirdiği toplantıda, Uzay seyahatlerinin başlayacağını, günlük ziyaretin 11 bin 250 ile 22 bin 500 dolar arasında gerçekleşeceğini açıkladı.

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA),gerçekleştirdiği toplantıda, Uzay seyahatlerinin başlayacağını, günlük ziyaretin 11 bin 250 ile 22 bin 500 dolar arasında gerçekleşeceğini açıkladı.

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda özel sektör astronotlarının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmesine izin vereceğini ifade etti. Eğitimden geçmiş uzay turistlerinin, resmi isminin 'özel sektör astronotları programı' olacağı belirtildi. NASA'nın Finans Direktörü Jeff DeWitt yaptığı açıklamada uzay istasyonundaki potansiyel iş fırsatlarına değinerek "Bu fırsatları daha önce hiç yapmadığımız şekilde pazarlıyoruz" dedi.

GÜNLÜK ZİYARET 11 BİN 250- 22 BİN 500 DOLAR 

NASA, özel sektör için ayrıca ISS'de gerçekleşecek ticari üretim ve pazarlama faaliyetlerine izin vereceğini ifade ederek, ISS için bir fiyat listesi yayınladı. İstasyonun yıllık kaynaklarının (astronotların zamanı ve kargo dahil) yüzde beşini ticari kullanım için ayrılacağı ifade edildi. Uzay ziyaretinin günlük 11 bin 250 ile 22 bin 500 dolar olacağı açıklandı.


NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

NASA SpaceX roketini altı aylık görev için dört astronotla fırlattı
NASA SpaceX roketini altı aylık görev için dört astronotla fırlattı
Dağlık Karabağ: Çatışmaların sonlandırılması için anlaşma imzalandı, Ermenistan'da protestolar başladı
Dağlık Karabağ: Çatışmaların sonlandırılması için anlaşma imzalandı, Ermenistan'da protestolar başladı
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hastaneler dolmaya başladı
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hastaneler dolmaya başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Cevdet Yılmaz Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Mert Fırat Öykü Karayel Mustafa Topaloğlu Aras Bulut İynemli
Spor Arda Turan Şenol Güneş Caner Erkin Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Daha Fazla Medya Milli İntihar İyi Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 11:26:15. #1.15#
title