'Narko Alan Diyarbakır' projesiyle uyuşturucu tacirlerine karşı 1200 polis ile uygulama başlatıldı

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'nce yaklaşık 2 ay boyunca yapılan sokak çalışması sonucu ismi terör olayları ve uyuşturucu satıcılığıyla öne çıkan Bağlar ilçesinde 1200 polisle 'Narko Alan Diyarbakır' projesi başlatıldı. Timler, gece- gündüz 80 kritik noktada görev alacak. Ayrıca, başlayan uygulama sonucunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'ın talimatları doğrultusunda merkez Bağlar ilçesinden gelen yoğun ihbar ve şikayetler üzerine toplantı yapıldı. Şube müdürleriyle yapılan toplantılar sonucunda kentte ismi sık sık ismi terör ve uyuşturucu satıcılığıyla öne çıkan merkez Bağlar ilçesinde 2 ay boyunca çalışma yapıldı. Sokak çalışmasının ardından ekipler, tüm sokakları tek tek görüntüleyip, fotoğrafladı. Toplanan görsel ve bilgiler sonucunda Dr. Aşkın öncülüğünde ismi 'Narko Alan Diyarbakır' olan projenin başlatılması için düğmeye basıldı. Bu kapsamda başlayan proje Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ekiplerin çıkış yapmasıyla başladı.

Ekipler, akşam saatlerinde ilçenin Kaynartepe Mahallesi'nde uygulamalara başladı. Yakalama timleriyle birlikte başlayan uygulamada şüpheli kişiler durdurularak üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Bazı araçların da durdurulduğu uygulamada polis otomobillerde arama gerçekleştirirken bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada, bazı kişiler de gözaltına alındı.