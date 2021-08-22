Namağlup tek Türk kadın Boksör Seren Ay Çetin'in hedefi büyük
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Namağlup tek Türk kadın Boksör Seren Ay Çetin'in hedefi büyük

Namağlup tek Türk kadın Boksör Seren Ay Çetin'in hedefi büyük
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Namağlup tek Türk kadın Boksör Seren Ay Çetin'in hedefi büyük" Dünyada 5 büyük kemerin sahibi olmak istiyorum""Hedefim WBC'de dünya şampiyonluğunu, Türkiye'ye getiren ilk kadın boksör olmak""Bu maçın beni heyecanlandıran kısmı evimde, Kadıköy'de olması""Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu...

Namağlup tek Türk kadın Boksör Seren Ay Çetin'in hedefi büyük

" Dünyada 5 büyük kemerin sahibi olmak istiyorum"

"Hedefim WBC'de dünya şampiyonluğunu, Türkiye'ye getiren ilk kadın boksör olmak"

"Bu maçın beni heyecanlandıran kısmı evimde, Kadıköy'de olması"

"Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile çok gururlandık, ülkemizi gururlandırdılar"

"Busenaz Sürmeneli'nin stilini profesyonel boksa yatkın buluyorum"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- 8 maçta aldığı 8 galibiyetle namağlup unvanını sürdüren Seren Ay Çetin, 3 Eylül Cuma günü Kadıköy Boks Kulübü'nün organize ettiği gecede amatörde dünya şampiyonluğu yaşayan Ukraynalı Inna Statkevych ile karşı karşıya gelecek. 

Seran Ay Çetin, profesyonel boksta 8 maçta aldığı 8 galibiyetle Türk boksunda namağlup tek kadın boksör unvanının sahibi durumunda. Avrupa'da en iyi boksörler arasında 3'üncü sıradaki Seren Ay, Asya'da 1, dünyada ise 28'inci sırada bulunuyor. 3 Eylül Cuma günü İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdüren 24 yaşındaki boksör, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Boksa 15 yaşında başladığını ifade eden Seran Ay Çetin, "Boksa Kadıköy Boks Kulübü'nde Serdar Avcı ile birlikte başladım. Kısa bir dönem milli takımda yer aldım. Sonrasında profesyonel boksu tercih edip, oraya geçtik. Farklı bir sistemle çalışmaya devam ettik. Profesyonelde 8 maça çıktım ve 6'sını nakavtla kazandım. 3 Eylül'de karşılaşacağım rakibim amatörde dünya şampiyonluğu yaşamış bir isim. İyi bir boksör. Profesyonel 5 maçı var. Sadece 1 kere kaybetti. Bu maç için iyi hazırlandık. Zaten rakibe yönelik hazırlanıyoruz. Kamp sürecim oldukça iyi geçti. Kendimi hiç olmadığım kadar hazır hissediyorum. Bu maçın beni heyecanlandıran kısmı evimde olması. Kadıköy'de ilk maçımız olacak. Genelde deplasmanlara giden boksörüm. Deplasmanlarda rakiplerimi nakavt edip, geliyorum. Çünkü puanlamaya giden karşılaşmalarda, maç ortada gittiyse ev sahibine veriyorlar. Bu yüzden nakavt etmek gerekiyor. Heyecanlıyım. İnşallah evimde de rakibimi nakavt etmek istiyorum. Dediğim gibi heyecanlıyım ancak hedeflerimiz büyük" şeklinde konuştu."BUSENAZ SÜRMENELİ VE BUSE NAZ ÇAKIROĞLU İLE ÇOK GURURLANDIK"2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu'nun maçlarını takip ettiğini belirten Seren Ay Çetin, "Esra Yıldız, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu kardeşlerimin maçlarını heyecanla takip ettim. Maçları kaçırmadan izledim. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok gururlandık, ülkemizi gururlandırdılar. Olimpiyatta Türkiye'yi temsil eden tüm sporcuları tebrik ediyorum. Hepsinin başarıları devam eder inşallah, yolları açık olsun" ifadelerini kullandı."BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN STİLİNİ PROFESYONEL BOKSA YATKIN BULUYORUM"Busenaz Sürmeneli'nin profesyonel boksa geçiş yapma isteği sorulan Çetin, "Evet gelirse çok iyi olur. Onun stilini profesyonel boksa yatkın buluyorum. Kendisinin boks stilini beğeniyorum. Hakkında hayırlısı olsun, Umarım istediğini başarır" diye konuştu. "HEDEFİM WBC'DE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU, TÜRKİYE'YE GETİREN İLK KADIN BOKSÖR OLMAK"

Profesyonel bokstaki gelecek hedeflerinden de bahseden Çetin, "Dünyada 5 büyük kemerin sahibi olmak istiyorum. Türkiye'ye bütün kemerleri getiren Türk kadını olarak anılmak. Dünya Boks Konseyi'nde (WBC) dünya şampiyonluğunu, Türkiye'ye getiren ilk kadın boksör olmak istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Namağlup tek Türk kadın Boksör Seren Ay Çetin'in hedefi büyük
Namağlup tek Türk kadın Boksör Seren Ay Çetin'in hedefi büyük

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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