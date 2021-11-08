Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi

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Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiNallıhan Belediyesi olarak 51. yılında Aşık Şefkati Vefa ve Sanat Gecesi programını düzenledik.

Nallıhan Belediyesi Resmi Web SitesiNallıhan Belediyesi olarak 51. yılında Aşık Şefkati Vefa ve Sanat Gecesi programını düzenledik. Şiirleri ve türkülerini seslendiren halk ozanı Aşık Şefkati bizlere unutulmaz anlar yaşattı. Programa katkılarından dolayı TRT THM Ses Sanatçısı Barış Akpınar'a, Sanatçımız Vahit Yüksek'e, sunucu ve moderatör Yavuz Özer'e halk ozanı Aşıf Şefkati'ye ve katılımlarından dolayı Kaymakamımız Sn. Yusuf Durani Dinç'e, MEB Müsteşar Yardımcımız hemşehrimiz Muhterem Kurt'a, İlçe Protokolümüze ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz.

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